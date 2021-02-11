Песков надеется, что Путин в обозримом будущем вернется к обычному очному формату работы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит президенту России Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы, в том числе и со СМИ, надеется пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы", - сказал представитель Кремля в четверг в беседе с журналистами, обсуждая тему сроков возобновления поездок президента в сопровождении СМИ.

При этом Песков признал, что пока ни у него, ни у пресс-службы главы государства нет понимания, когда кремлевский пул может вернуться к обычной работе с президентом. "Нет, пока нет", - ответил он на этот вопрос.

Также пресс-секретаря вновь спросили, вакцинировался ли Путин от коронавируса. "Не было же пока никакого заявления от президента. Он же сказал, что сообщит об этом самостоятельно", - напомнил Песков.