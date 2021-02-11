Захарова: Москва будет пресекать попытки Запада вмешиваться во внутренние дела России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Страны Запада проводят масштабную антироссийскую кампанию с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в РФ, Москва будет пресекать подобные попытки. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация с целью повлиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и [осуществить] попытки ее дестабилизации, - указала дипломат. - Эти попытки обречены на провал. Думаю, что наши западные коллеги об этом догадываются".

Захарова также выразила возмущение тем, что исполнители информационной кампании все чаще пытаются "вовлечь в свои игрища несовершеннолетних подростков, используя их в качестве живого щита". "Это недопустимо. Подобное вмешательство в наши внутренние дела будет пресекаться", - добавила она.