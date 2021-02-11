Захарова: военная активность Норвегии у границ России несет угрозу безопасности в регионе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия расценивает развертывание в Норвегии недалеко от своей границы американских бомбардировщиков как угрозу безопасности в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе Орланд эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer в учебно-боевых целях.

"Мы расцениваем это решение Осло как еще один шаг <...> по наращиванию военной активности на крайнем сервере в непосредственной близости от российских рубежей, - сказала она. - Мы считаем, что такая активность Осло несет угрозу региональной безопасности".

Дипломат напомнила о переводе американских морпехов с ротационной основы на периодическую близ российской границы в октябре 2020 года. "Создается мощнейший плацдарм для введения боевых действий против нашей страны", - сказала Захарова.

При этом она выразила надежду, что "Осло будет ответственно выстраивать политику на севере и воздержится от действий, подрывающих общерегиональную стабильность и наносящих ущерб двусторонним отношениям".

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря прошлого года на брифинге для военных атташе обратил внимание на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. При этом он отметил, что российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".