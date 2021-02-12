Лавров: в ФРГ все чаще проявляется высокомерие по вопросу оценок Второй мировой войны

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает, что среди германских политических элит преобладает высокомерное отношение к вопросу итогов Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Я наблюдаю это высокомерие, которое в последние годы стало точно у немцев проявляться. Знаете, такой подтекст. Они не этими словами говорят, но мысль читается достаточно четко: "Дорогие друзья, мы со всеми рассчитались и мы больше никому ничего не должны", - сказал министр.

Он согласился с утверждением о том, что отсюда проистекают в том числе попытки пересмотреть оценки Второй мировой войны. "Там достаточно серьезная часть элиты проводит именно такую линию. Есть желающие делать так, чтобы Германия всячески теряла возможности для нормального сотрудничества с нами", - обратил внимание Лавров.

При этом, по его словам, в ФРГ "остаются здравомыслящие голоса". "Я слышал, недавно [президент ФРГ] Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что при самых сложных проблемах всегда лучше разговаривать, смотреть вперед, исходить из базовых национальных интересов. Он пока единственный из зарубежных политиков упомянул о нашем прошлом. Сказал, что в 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения фашистской Германии на СССР. В современном германском обществе это политическое мужество", - заметил глава дипведомства.