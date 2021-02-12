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Лавров отказался называть дружащих с ним представителей ЕС

По словам главы российского МИД, многие из них в Евросоюзе сейчас на очень высоких постах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" с иронией отказался называть имена тех представителей Евросоюза, с которыми у него установились дружеские отношения.

Отвечая на вопрос о том, с кем из международных коллег он чувствует взаимную симпатию, Лавров отметил, что таких людей немало. "Боюсь их перечислять, потому что многие из них в Евросоюзе сейчас на очень высоких постах. Не хочется, как говорится, хороших ребят спалить, - признался министр. - Мы же токсичные для них".

Вместе с тем, по словам главы МИД РФ, Москва готова к диалогу с европейскими коллегами на основе взаимного уважения, общих интересов и без вмешательства во внутренние дела друг друга. "Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими", - подчеркнул Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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