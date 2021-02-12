Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил работников Министерства иностранных дел РФ за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу. Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен генеральный директор МИД Сергей Вязалов. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы ведомства Михаил Богданов награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы - посол РФ в Ираке Максим Максимов, а также посол РФ в Нидерландах и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены посол России в Непале Алексей Новиков и руководитель Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии Дмитрий Трофимов.

Также за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату глава государства наградил знаком отличия "За благодеяние" председателя совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова.