{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен генеральный директор МИД Сергей Вязалов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил работников Министерства иностранных дел РФ за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу. Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен генеральный директор МИД Сергей Вязалов. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы ведомства Михаил Богданов награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы - посол РФ в Ираке Максим Максимов, а также посол РФ в Нидерландах и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены посол России в Непале Алексей Новиков и руководитель Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии Дмитрий Трофимов.

Также за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату глава государства наградил знаком отличия "За благодеяние" председателя совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
В МИД РФ пояснили слова Лаврова о возможности разрыва связей с ЕС в случае санкций
В дипведомстве сообщили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству
Читать полностью