Чубайс: диалог по ЦУР между РФ и другими странами может дать результат в 2021 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Реальный результат диалога по теме устойчивого развития между Россией и другими странами может появиться уже в конце 2021 года, заявил ТАСС в первом интервью в своей новой должности специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его словам, у послов крупных стран, с которыми он встречается или намерен встретиться, есть "общая черта в позиции, которую я готов лично поддерживать".

"Она такая - да, мы понимаем, что у нас международная обстановка не лучшая. <...> Но даже на этом фоне выбрать то окошечко, которое по-настоящему значимо для всех, реально. Когда я говорю, что таким окошечком может оказаться климатическая, зеленая тематика и устойчивое развитие, я практически во всех своих беседах с послами встречаю понимание. Им это кажется разумным, несмотря на все наши санкционно-политические страсти. <...> Я надеюсь, что удастся получить реальный результат до конца этого года", - сказал он.

Чубайс также отметил, что уже провел ряд встреч с послами крупнейших мировых держав, но отказался назвать их имена. "Простите, мне не очень удобно называть их конкретно, поскольку это не было официально объявлено", - сказал он.