В Совете Федерации назвали кандидатов в новый состав ЦИК

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации определился со всеми пятью кандидатами в новый состав Центральной избирательной комиссии России, среди них зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК поступили из органов власти 84 субъектов РФ. Всего пять кандидатов - Булаев, Эбзеев, Шевченко, Маркина и Хаймурзина", - пояснил он.

Сенатор добавил, что Совфед планирует утвердить необходимые пять кандидатур от палаты в новый состав ЦИК на пленарном заседании 17 февраля.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Совфеда, являются зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина, члены комиссии Антон Лопатин, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин.