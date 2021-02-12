Псковский губернатор возглавит список "Единой России" на выборах в Заксобрание

ПСКОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Псковское областное собрание, которые пройдут осенью 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения партии.

"Возглавит список "Единой России" на выборах в региональный парламент губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак войдет в пятерку лидеров списка кандидатов от партии в депутаты Псковского областного собрания", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном аккаунте в Instagram.

В конце января Ведерников заявил о готовности возглавить список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Псковское областное собрание. А в октябре 2020 года секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил ТАСС, что намерен в 2021 году принять участие в выборах в Псковское областное собрание депутатов. Он отметил, что для него Псковская область - "не чужой регион", и что ему небезразлично, как она будет развиваться.

В сентябре прошлого года депутаты Псковского областного собрания утвердили изменения в устав региона, предусматривающие сокращение числа депутатов с 44 до 26. По прогнозам депутатов, сокращение численности депутатского корпуса не повлияет на принцип формирования органа законодательной власти области. В региональном парламенте сохранится равное представительство депутатов, избранных по одномандатным округам и по спискам политических партий.