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Глава делегации России в Вене назвал блокировку аккаунта миссии в Twitter цензурой

Ранее Константин Гаврилов предположил, что причиной этого стала "альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам"
© EPA/JOHN G. MABANGLO

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал в субботу блокировку аккаунта его дипломатической миссии в Twitter очевидной цензурой.

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"Блокировка официальных аккаунтов, представляющих официальную принципиальную позицию той или иной страны, - это явная цензура", - написал Гаврилов в Twitter.

Ранее Гаврилов в своем личном аккаунте сообщил, что Twitter приостановила действие официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он предположил, что причиной стала "альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам".

По наблюдению корреспондента ТАСС, Twitter не впервые приостанавливает действие этой учетной записи российской делегации в Вене. Подобные действия происходили ранее, когда аккаунт был недоступен для подписчиков с обоснованием в Twitter о его подозрительной активности.

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