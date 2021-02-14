Эксперт: влияние Трампа среди республиканцев позволит ему продолжать заниматься политикой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сохранение сильных позиций в Республиканской партии и оправдание в рамках процедуры импичмента позволяют экс-президенту США Дональду Трампу вести политическую деятельность и влиять на ключевые решения республиканцев. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Определенный ущерб его политическим позициям в январе был нанесен. Тем не менее исход голосования можно считать победой самого Трампа и его сторонников, прежде всего его ядерного электората, тех людей, которые в любом случае будут его поддерживать, - сказал он. - Сейчас очень много будет зависеть от настроения самого Трампа. У него есть возможность отыграть свои поражения. Если и не выдвигаться кандидатом в президенты в 2024 году, то, во всяком случае, оказать существенное влияние на выборы в Республиканской партии".

Лидеров, сравнимых с Трампом, у республиканцев пока нет, продолжил аналитик, бывший президент остается наиболее яркой и заметной фигурой в партии: "У него есть очень значительная медийная узнаваемость. Не всегда позитивная, но это тоже играет ему на руку. Если у него будет желание, если он будет стремиться взять реванш в той или иной форме, определенные шансы на это у него есть. У него руки развязаны для продолжения политической жизни".

Последователи "трампизма"

За последние годы сформировалось такое явление, как "трампизм", последователями которого являются десятки миллионов людей, считающие себя "фанатами" экс-президента, обратил внимание Кортунов. "Их взгляды едва ли изменятся в ближайшем будущем. Они будут готовы проголосовать за другого, если только этот другой окажется не меньшим Трампом, чем сам Трамп", - отметил эксперт.

Как подчеркнул собеседник ТАСС, появление у Трампа в ближайшие годы новых сторонников будет зависеть от успешности или неуспешности Джо Байдена как президента, и формальное оправдание в Сенате вряд ли расширит электоральную базу бывшего главы государства.

По мнению Кортунова, демократы в свою очередь продолжат попытки дискредитировать Трампа, в том числе с помощью судебных исков и медийной кампании против него. "Борьба предстоит серьезная, если Трамп решит продолжать свою политическую жизнь", - уверен эксперт.

О процедуре импичмента

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), в том числе семь республиканцев, против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.