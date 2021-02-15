И.о. главы Якутска победил в праймериз "Единой России" для выдвижения в мэры города

ЯКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев победил в праймериз "Единой России" для выдвижения на должность мэра города. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального отделения партии в Якутии.

"Четырнадцатого февраля состоялось предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатом на должность главы городского округа "город Якутск" <…> С результатом 93,3% победу одержал Григорьев Евгений Николаевич, первый заместитель городского округа "город Якутск", - говорится в сообщении.

Якутская городская дума 1 февраля в ходе сессии приняла решение назначить досрочные выборы мэра на 28 марта 2021 года. Ранее 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города был утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города.

В сентябре 2018 года Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Она известна далеко за пределами своего региона, количество подписчиков ее инстаграм-аккаунта - 215 тыс. Авксентьева приобрела большую популярность благодаря нестандартному взгляду на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывному сокращению расходов на собственную администрацию.