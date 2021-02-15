В Госдуме с 1 марта откроются столовая и буфет, ранее закрытые из-за пандемии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столовая и буфет Государственной думы, которые были закрыты в рамках введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, с 1 марта возобновят свою работу. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"С 1 марта начинают работать столовая и буфет", - сказал он. Спикер подчеркнул, что особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, применению антисептиков.

При этом многие действующие ограничения остаются, заметил он. "Давайте посмотрим, что будет происходить с заболеваемостью. Любой шаг по повышению открытости требует анализа", - резюмировал Володин.

Ранее депутаты Госдумы возобновили прекращенный из-за пандемии прием граждан, но пока в формате видео-конференц-связи по предварительной записи. Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Тогда же были прекращены экскурсии, закрылись столовая и буфет, а часть сотрудников аппарата и помощников депутатов перешла на удаленный режим работы.