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Пандемия COVID-19

В Госдуме с 1 марта откроются столовая и буфет, ранее закрытые из-за пандемии

При этом многие действующие ограничения остаются, заметил председатель палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столовая и буфет Государственной думы, которые были закрыты в рамках введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, с 1 марта возобновят свою работу. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"С 1 марта начинают работать столовая и буфет", - сказал он. Спикер подчеркнул, что особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, применению антисептиков.

При этом многие действующие ограничения остаются, заметил он. "Давайте посмотрим, что будет происходить с заболеваемостью. Любой шаг по повышению открытости требует анализа", - резюмировал Володин.

Ранее депутаты Госдумы возобновили прекращенный из-за пандемии прием граждан, но пока в формате видео-конференц-связи по предварительной записи. Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Тогда же были прекращены экскурсии, закрылись столовая и буфет, а часть сотрудников аппарата и помощников депутатов перешла на удаленный режим работы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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