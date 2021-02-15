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Лавров: реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает НАТО

Министр иностранных дел России сообщил, что обсудил с финским коллегой шаги, необходимые для укрепления безопасности в Европе и деэскалации напряженности в регионе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Позиция стран НАТО мешает полностью реализовать инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по обеспечению безопасности полетов над Балтикой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Лавров сообщил, что обсудил с финским коллегой шаги, необходимые для укрепления безопасности в Европе и деэскалации напряженности в регионе. "В этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой. Она в значительной степени была реализована, но до конца ее довести пока не позволяет позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами", - сказал Лавров.

"Мы также привлекли внимание к известным российским предложениям, которые были выдвинуты в нашем диалоге с НАТО еще почти год назад и которые наряду с решением проблемы транспондеров для военных самолетов предполагают также достижение договоренности о том, чтобы отвести учения вооруженных сил альянса и Российской Федерации подальше от линии соприкосновения, согласовать какую-то конкретную дистанцию, а также о том, чтобы согласовать дистанцию, ближе которой не будет происходить сближение самолетов России и альянса и сил военно-морских флотов", - добавил министр.

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