Володин: хамское поведение Навального на суде должно заставить задуматься его сторонников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник заявил, что хамское поведение Алексея Навального на суде по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко должно заставить его сторонников задуматься о том, стоит ли дальше поддерживать такого человека.

"Очевидно, что сам Навальный считает такое поведение нормой, - сказал Володин. - Тот, кто из него сотворил своего кумира, возможно, после этого поведения задумается".

Спикер подчеркнул, что "какие бы призывы ни звучали, какие бы лозунги они (сторонники Навального - прим. ТАСС) ни разделяли, совершенно очевидно, если они звучат от человека, который ведет себя как последний негодяй, десять раз стоит подумать, следует ли за ним идти".

"Кроме того, что он инструмент в кампании, которую иностранные государства и спецслужбы развязали против России, сам человек оказался подлым с его мировоззрением и отношением к людям", - констатировал Володин. По его словам, Навальный проявил "цинизм по отношению к человеку, который своей жизнью жертвовал", спасая страну. Политик выразил мнение, что для сторонников Навального "станет открытием его хамское отношение", проявленное к человеку, который "олицетворяет всех, кто воевал, погиб на войне".