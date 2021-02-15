Госдума рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК 17 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на пленарном заседании 17 февраля. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"В среду, в три часа, в фиксированное время, мы будем рассматривать вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии", - отметил Жуков.

Ранее предполагалось, что депутаты рассмотрят вопрос на пленарном заседании 24 февраля, однако нижняя палата изменила график работы и перенесла пленарное заседание на неделю раньше. Депутаты и фракции Госдумы до вечера понедельника вправе направить в комитет по контролю и регламенту свои кандидатуры в новый состав комиссии.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Госдумы, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.