Госдума обсудит снятие возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых президентом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Согласно действующему закону о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему такого возраста и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Инициативой предусматривается, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".

Также Госдума обсудит в первом чтении запрет на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Депутатским законопроектом предлагается ввести запрет на "публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Помимо этого, парламентарии обсудят во втором чтении законопроект, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Согласно документу, порядок такого обращения установит ЦИК.

Законопроект также предусматривает введение механизма реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований избирательного законодательства.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал текст законопроекта - нововведение предлагается распространить в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы. Кроме того, в тексте документа ко второму чтению указано, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информационному ресурсу будет ограничен.

Штрафы за незаконное упоминание иноагентов

Кроме того, в повестке депутатов значится второе чтение законопроекта об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах со стороны выполняющих такую функцию физических лиц и незарегистрированных политических объединений.

Согласно тексту, производство и распространение материалов общественным объединением-иноагентом, а также направление таких материалов в госорганы без указания, что они им произведены, влекут наложение административного штрафа для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для должностных лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение без положенной по закону маркировки информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов.

Ко второму чтению комитетом по госстроительству и законодательству была рекомендована поправка, согласно которой санкции за упоминание НКО, физических лиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки будут действовать только для средств массовой информации.