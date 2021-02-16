Песков заявил, что зарубежные визиты Путина пока не готовятся

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Визиты президента России Владимира Путина за рубеж пока не готовятся, хотя имеются приглашения. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, намечаются ли у Путина в этом году зарубежные визиты.

При этом, по словам Пескова, "пока в проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений". "Но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране, в первую очередь, и у наших собеседников", - уточнил он.

В целом говоря о полномасштабном возвращении к очной работе, Песков выразил уверенность, что это точно произойдет. "В течение нескольких месяцев, так или иначе, будем постепенно [идти в этом направлении]", - сказал пресс-секретарь президента. При этом он подчеркнул, что давать подобный прогноз трудно, поэтому пока называть точные сроки "было бы ошибочно".

Последний раз российский лидер посещал с визитом зарубежные страны в начале 2020 года. Тогда Путин 23 января выступил в Израиле на Форуме памяти жертв Холокоста и посетил Палестину, где провел переговоры со своим коллегой. Из-за ухудшения обстановки с коронавирусом президенту РФ в дальнейшем пришлось прервать зарубежные визиты и проводить переговоры в основном по телефону или - во время участия в форумах - по видеосвязи.