Комитет Совфеда поддержал всех пятерых кандидатов в новый состав ЦИК РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал все пять предложенных субъектами РФ кандидатур в новый состав Центральной избирательной комиссии России, сообщила во вторник пресс-служба Совфеда. Среди них зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.

"Предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК поступили из органов власти 84 субъектов РФ. Все кандидатуры, участвующие в сегодняшнем обсуждении, отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование", - сказал председатель комитета палаты Вячеслав Тимченко, которого цитирует пресс-служба СФ.

"По итогам рассмотрения сенаторами были единогласно поддержаны все кандидатуры для назначения членами ЦИК России. Вопрос об их наделении полномочиями будет обсуждаться на заседании Совета Федерации [17 февраля]", - отметили в пресс-службе палаты.

Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Совфеда, являются зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина, члены комиссии Антон Лопатин, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин.