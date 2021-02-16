Лавров надеется очно обсудить с главами МИД африканской "тройки" саммит Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает в 2021 году очно обсудить с главами МИД "тройки" африканских государств - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза - проведение саммита Россия - Африка.

"В прошлом году, к сожалению, мы вынуждены были в формате видеоконференции такие консультации провести с участием министров [иностранных дел] ЮАР, Египта и ДР Конго. Надеюсь, что в нынешнем году мы увидимся очно. Среди прочих вопросов мы будем готовить повестку дня саммита [Россия - Африка]", - сказал он во вторник по итогам переговоров с главой МИД Того Робером Дюссеем.

Лавров подчеркнул, что подготовка к проведению саммита в 2022 году, по сути, уже ведется и его повестка будет всеобъемлющей: "Она будет охватывать все аспекты наших отношений с Африканским союзом, африканскими странами. Это и политический диалог, который очень важен, диалог по ключевым проблемам современности, где наши позиции совпадают. И Африканские союз, и страны континента, и РФ выступают за полное уважение всех норм и принципов международного права, Устава ООН". Как отметил министр, на саммите Россия - Африка будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, а также экономические и инвестиционные темы.

Глава МИД РФ выразил надежду, что Запад с уважением будет относиться к связям России и Африки. "Как западные страны реагируют на наши отношения с Африкой: кто-то нейтрально, кто-то, как бывшая администрация Соединенных Штатов, очень негативно. [Экс-госсекретарь США] Майкл Помпео перед завершением срока президента Дональда Трампа ездил по Африке и публично призывал не торговать с Россией и Китаем, потому что, как он заявил, Россия и Китай торгуют с Африкой, исходя из своих геополитических интересов, пытаются извлечь политическую выгоду, а американцы делают это от чистого сердца", - напомнил Лавров.

Первый саммит Россия - Африка состоялся в октябре 2019 года. Второй саммит, намеченный на 2022 год, должна принять африканская сторона.