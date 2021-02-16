ЦИК РФ предлагает оборудовать участки компьютерами для онлайн-голосования на выборах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки на выборах 2021 года в регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование, предполагается оборудовать компьютерами для избирателей, которые заранее не смогли воспользоваться технологией онлайн-голосования.

"У избирателя есть право передумать [голосовать электронным способом] не позднее чем за три дня до голосования. Если он не передумал, то у него остается право голосовать только дистанционно", - сказала Памфилова на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

По ее словам, ЦИК, чтобы исключить возможность двойного голосования, уже предложил Москве оборудовать участки компьютерами для участников онлайн-голосования.

"Я знаю, что [руководитель департамента торговли и услуг города Москвы] Алексей Немерюк сказал, что это возможно осуществить. Если человек по каким-то причинам пришел на свой избирательный участок и оказался среди тех избирателей, кто не проголосовал в электронном виде, но дошел до избирательного участка, то комиссия обязана предоставить ему такое право, но исключительно в электронном виде. Должен стоять компьютер", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что "тогда не будет никакой путаницы в списках и практически исключается возможность двойного голосования".

"Мы, чтобы не было двойного голосования, обеспечим возможность голосовать дистанционно, если он пришел на участок. То есть в правах он не ограничивается, а голосует так, как записался, чтобы у нас не было путаницы", - добавила глава ЦИК.

Она уточнила, что этот механизм был предложен, чтобы уравнять все регионы, которые будут проводить электронное голосование. "Москва у нас более технически оснащена, но у нас есть и другие регионы. Есть большая разница в технической вооруженности, наборе наблюдателей и других факторов между Москвой и другими регионами", - уточнила она.

Она отметила, что ЦИК также "в рамках своих возможностей, чтобы не допускать возможности двойного голосования за рубежом, сейчас формирует целый ряд предложений для себя и территориальных комиссий, которые занимаются голосованием за рубежом". "Уроки прошедшего голосования мы для себя извлекли", - заключила Памфилова.

О выборах

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. По ее словам, общероссийское тестирование системы онлайн-голосования, скорее всего, пройдет в мае.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.