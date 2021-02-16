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В Думу внесли проект постановления об отмене пленарного заседания 18 февраля

Ранее Совет Думы принял решение провести на текущей неделе три пленарных заседания

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в нижнюю палату парламента проект постановления об отмене проведения пленарного заседания в четверг, 18 февраля. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 18 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Ранее Совет Думы принял решение провести на текущей неделе три пленарных заседания, в том числе и в четверг. В частности, депутаты предполагали перенести на эту неделю пленарное заседание, которое по графику должно было пройти 24 февраля.

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