Эксперт: встреча по Сирии в Сочи перспективна, но прорывных результатов ждать не стоит

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате имеет хорошие перспективы, однако прорывных результатов ждать не стоит - остается много нерешенных вопросов. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам эксперта, проведение очередного раунда межсирийских переговоров в Сочи - очень важное событие, особенно после длительного перерыва. "Однако отмечу, что перспективы этих переговоров есть, но здесь есть достаточное количество сложностей. В частности, это расхождения во мнениях среди стран-участников", - сказал он.

Как указал Долгов, у Турции есть свое видение решения сирийского кризиса, своя оценка исламистских группировок, действующих в Сирии. "Последние события, особенно это обстрелы российских объектов в районе Хмеймима с территории района Идлиба, который контролируется турецкими силами, также создают новые трудности для поиска пути решения кризиса. Здесь [есть] и курдский фактор - здесь обоснована озабоченность Турции продолжающимися столкновениями между курдскими силами и находящимися там протурецкими группировками", - отметил он.

Поэтому, подчеркнул эксперт, переговоры в астанинском формате на нынешнем этапе важны и своевременны, но еще многие вопросы предстоит решить. Многое тут будет зависеть от позиции стран - участниц переговоров, прежде всего турецкого руководства, поскольку Турция имеет свои интересы и амбиции не только в сирийском конфликте, но и в регионе в целом, отметил собеседник агентства.

Как напомнил Долгов, у сторон разное видение относительно одной из ключевых тем встречи - размежевание сирийской оппозиции и террористов. Прежде всего со стороны Турции. "Различный подход к группировкам, которые считаются руководствами Сирии и России террористическими и радикальными, а Турция их считает умеренными. Если эта проблема будет решена, это во многом решит в комплексе эти вопросы, даст возможность продвижению совместных действий этих трех стран по недопущению террористических действий и продвижению нахождения путей решения сирийского конфликта", - указал он.

Поэтому, продолжил аналитик, многое зависит от позиций Турции, а также от позиции России как страны, которая достаточно успешно решала эти проблемы в Сирии и сумела подавить "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ). И Россия может представить какие-то вопросы достаточно жестко и особенно в плане турецкого присутствия в Сирии. Но пока на данном этапе ждать каких-то кардинальных решений от нынешней встречи пока не стоит", - подчеркнул Долгов.

Разногласия в Конституционном комитете

Что касается работы Конституционного комитета в Женеве, добавил Долгов, здесь появился новый фактор - размежевание, новые требования внутри оппозиционных сил. Он пояснил, что курдские представители требуют больших прав, и это затрудняет продвижение комитета. "На данном этапе все зависит от консолидации этих представителей оппозиции, но если в общем говорить о работе Конституционного комитета, то это сложный вопрос, ведь сама идея создания новой конституции не всеми воспринимается, поскольку есть действующая конституция", - продолжил он.

Эксперт пояснил, что сирийская оппозиция настаивает на новой конституции, часть участников Конституционного комитета готовы на внесение изменений, дополнений. "Даже если новая конституция с изменениями будет выработана, это тоже вопрос очень важный и длительный. Сама работа комитета сложна - здесь присутствует столкновение интересов", - заключил Долгов.

15-я Международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 16-17 февраля в Сочи. Предыдущая встреча в данном формате состоялась в декабре 2019 года в Нур-Султане. 16 февраля проходят двусторонние и трехсторонние консультации, 17 февраля запланировано пленарное заседание.