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Комитет Госдумы поддержал поправки в три кодекса о приоритете Конституции РФ

Комитет рекомендовал рассмотреть их на заседании нижней палаты парламента 9 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Комитет по государственному строительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении внесенные президентом РФ Владимиром Путиным законопроекты, закрепляющие приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

Комитет рекомендовал рассмотреть их на заседании Госдумы 9 марта.

Во всех трех кодексах предлагается прописать, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

В статье 79 Конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ. Такое изменение в основной закон вступило в силу по итогам прошедшего летом 2020 года общероссийского голосования по поправкам к конституции.

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