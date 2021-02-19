Рябков заявил, что Россия в ближайшие дни может провести контакты с США по Ирану

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москва никогда не уходит от контактов и готова в ближайшее время провести контакты с Вашингтоном по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы никогда от контактов не уходим. По проблематике, связанной с сохранением СВПД, в последние недели у нас прошла интенсивнейшая серия консультаций в формате телеконференции, двусторонних контактов и так далее. Я предполагаю, что эта работа в ближайшие дни продолжится. Параллельно взаимодействуют миссии, то есть постпредства в Вене, Нью-Йорке, по разным линиям работа продолжается", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о контактах с США, Рябков ответил, что вполне это допускает. "Тем более что такие контакты уже были", - сказал замминистра.

Москва рассчитывает, что предстоящие контакты позволят сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в иранскую ядерную сделку, добавил Рябков. Замминистра допустил проведение в ближайшие дни серии консультаций в формате телеконференции, а также двусторонних контактов, в том числе и с США, по ядерной сделке. "Мы рассчитываем, что предстоящий период позволит все-таки сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в СВПД", - сказал Рябков.

По его словам, Россия положительно оценивает решение США отозвать требование о санкциях Совбеза ООН против Ирана, это свидетельствует о воле к сохранению СВПД.

"Мы положительно оцениваем решение Вашингтона отозвать позицию, которая, на наш взгляд, была полностью безосновательной и по большому счету антиправовой у администрации [Дональда] Трампа, о якобы восстановлении санкций против Ирана по линии Совета Безопасности ООН. Все это свидетельство определенной воли к достижению результата на политико-дипломатическом поле, означающего сохранение СВПД", - сказал он.

Как отметил Рябков, такая позиция США соответствует подходу РФ: "Но этого мало, нужно двигаться дальше. Мы этому будем способствовать".

Иран как государство, которое на протяжении долгого времени выполняло свои обязательства по СВПД, не может подозреваться в осуществлении скрытой программы по разработке ядерного оружия, заявил Рябков. "Мы всегда говорили и говорим, что государство, имеющее соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и придерживающееся этого соглашения - а такое соглашение у Ирана есть, - государство, которое на протяжении длительного времени неукоснительно выполняло СВПД, не может подозреваться в том, что оно осуществляет некую скрытую программу по вепонизации в ядерной сфере", - сказал он.

"Именно поэтому мы говорим о том, что так важно сохранить СВПД. И будем в пользу этого работать", - добавил Рябков.

Ранее в распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США заявлении говорилось, что эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили общий интерес в сфере безопасности в вопросе гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД".