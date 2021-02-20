Путин 24 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Киргизии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 24 февраля в Москве переговоры с Садыром Жапаровым, который в январе вступил в должность президента Киргизии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Эта встреча должна стать для российского лидера уже третьей в череде международных переговоров в 2021 году. В начале января Путин обсуждал с лидерами Азербайджана и Армении ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а 22 февраля он должен встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"24 февраля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что лидеры планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Планы Жапарова

Как сообщается на официальном сайте президента Киргизии, у Жапарова во время визита в Россию также запланированы двусторонние встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, он намерен провести встречи с российским бизнес-сообществом, а также с соотечественниками и обучающимися в российских вузах студентами из Киргизии.

Ранее в правительственной киргизской газете "Слово Кыргызстана" была опубликована статья Жапарова. В ней лидер страны заявил о том, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам Киргизии, альтернативы этому процессу нет. Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия "обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион", подчеркивал президент республики.

10 января в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы. Жапаров победил в первом же туре, набрав 79,2% голосов избирателей.