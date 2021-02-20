Эксперт считает, что прорывных решений от встречи Путина и Лукашенко в Сочи ждать не стоит

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко 22 февраля в Сочи не принесет прорывных решений, стороны сосредоточатся на текущей ситуации в отношениях Евросоюза с Москвой и Минском. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Я бы не ждал прорывных решений. Думаю, все пройдет достаточно спокойно. Учитывая резкое обострение ситуации на Украине, практически государственный переворот, не до того, чтобы какие-то прорывные решения устраивать. Ждать от Путина и Лукашенко сейчас каких-то прорывных решений, новых инициатив я бы не стал", - сказал аналитик.

По его мнению, в основном речь на этих переговорах "будет идти об общей ситуации в Европе, вокруг России, Белоруссии, отношениях с Евросоюзом, отношениях с Украиной, отношениях с США, учитывая новую команду".

Отвечая на вопрос о том, почему визит Лукашенко в РФ состоится именно сейчас, аналитик пояснил, что в условиях проблем в отношениях РФ и Белоруссии с Евросоюзом, необходимо согласовать общую стратегию. "Ситуация напряженная, очередные проблемы с Евросоюзом и у России, и у Белоруссии, попытки [ЕС] накладывать на нас новые санкции, - отметил Жарихин. - Надо вырабатывать общую согласованную политику по отношению к Евросоюзу, по отношению к общей ситуации на континенте".

Кроме того, по мнению специалиста, президент Белоруссии проинформирует Путина о результатах Всебелорусского народного собрания. "Думаю, Лукашенко расскажет о [его] итогах, о тех решениях, которые приняты, не все они обнародованы публично", - обратил внимание собеседник агентства.

В пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где в понедельник у него состоятся переговоры с Путиным в Сочи.