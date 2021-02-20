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Мишустин и Головченко обсудили соглашение о нефтепродуктах и борьбу с коронавирусом

Стороны также затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Романом Головченко обсудили реализацию соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, и противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщается на сайте российского правительства.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве. Кроме того, Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Россия и Белоруссия в пятницу подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
Пандемия COVID-19
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