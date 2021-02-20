Посол РФ в США уверен, что Вашингтон продолжит давление в отношении Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву.

"Все, что я вижу на ближайшую перспективу, - это то, что в отношении нас будут продолжать давление. Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что все, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Предсказуемость в отношениях

Россия хочет, чтобы американская внешняя политика была предсказуемой, заявил Антонов.

"Все, что мы хотим, - предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы, извините за высокий стиль, внешняя политика помогала внутреннему развитию страны. Собственно, что мы и делаем", - сказал Антонов.

Первые контакты с новой администрацией США

Российская сторона уже направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для определения сфер взаимодействия, сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что рассчитывает на "прагматичное сотрудничество" с Вашингтоном по ряду направлений. "Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме, - мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе", - сказал Антонов.