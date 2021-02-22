"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" завершат процесс объединения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" в понедельник проведут съезды в Москве, итогом которых станет юридическое объединение трех политических сил на базе справороссов.

Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии. Ожидается, что ее полным названием будет "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", сокращенным - "Справедливая Россия - За правду". Председателем станет многолетний лидер справороссов Сергей Миронов, а его заместителями - главы партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Как ранее уточнял Миронов, три указанных политика войдут в федеральную часть списка на выборах в Госдуму.

При этом они допускают дальнейшее объединение "левопатриотических" сил. Так, Прилепин прогнозирует, что обновленная партия пополнится новыми лицами и организациями до выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, а Миронов считает возможным в будущем объединение с КПРФ и Российской партией пенсионеров за социальную справедливость.

По утверждениям будущего руководства объединенной партии, ее целью является второе место на выборах депутатов нижней палаты парламента. Центральным элементом предвыборной программы должна стать борьба с бедностью, заверял Миронов. По его словам, новый партийный проект знаменует собой начало процесса объединения всех левых политических сил.

28 января лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении, который включает "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.