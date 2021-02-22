Партия "За правду" заявила о своей ликвидации для объединения со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Партия "За правду" приняла решение, в соответствии с которым она будет ликвидирована для того, чтобы войти в состав объединенной партии вместе со "Справедливой России" и "Патриотами России". Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель партии "За правду" Захар Прилепин.

"Делегаты приняли решение о ликвидации отдельного юридического лица в связи с объединением", - сказал Прилепин.

22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил. Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии. Ее полным названием будет "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", сокращенным - "Справедливая Россия - За правду".

28 января лидеры трех партий подписали манифест об объединении, который включает "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.