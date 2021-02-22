Россия приветствует договоренности Ирана и МАГАТЭ по проверочной деятельности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует договоренности между Тегераном и МАГАТЭ по поддержанию проверочной деятельности и надеется, что они помогут улучшить обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Приветствуем эти шаги. Надеемся, что они помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, позволят снять напряжение, нагнетаемое противниками договоренностей с Тегераном, - отметила дипломат. - Ключевой момент - применение заключенного иранской стороной соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях продолжится в полной мере и без ограничений, как это имело место до сих пор. Отмечаем заверения гендиректора МАГАТЭ, что согласованный сторонами режим, который рассчитан на три месяца, позволит агентству иметь доступ к интересующим его объектам и информации".

Захарова также отметила, что Россия призывает всех партнеров по ядерной сделке с Ираном, а также США действовать без промедления для возвращения к ее соблюдению.

Представитель МИД обратила внимание на достигнутые договоренности о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ. "МАГАТЭ и Иран внесли ощутимый позитивный вклад в формирование условий для начала предметного разговора между нынешними участниками СВПД и США о возвращении Вашингтона в ядерную сделку и соблюдении им обязательств, закрепленных в резолюции СБ ООН 2231, а также встречной "разморозке" всех ранее приостановленных Тегераном добровольных мер, в том числе касающихся транспарентности. Призываем всех партнеров по СВПД, а также США действовать без промедления", - указала она.