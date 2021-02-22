МИД РФ: продолжение Киевом политики конфронтации чревато усугублением проблем Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Продолжение конфронтационной политики украинских властей, берущей начало на "майдане", способно привести к усугублению проблем страны и еще большему обострению обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с седьмой годовщиной государственного переворота на Украине.

Захарова напомнила, что семь лет назад на киевском "майдане" произошел "кровавый государственный переворот, который привел к трагическим последствиям для самой Украины, региональной и международной стабильности". "Примечательно, что предшествовавшие ему массовые беспорядки, имевшие открыто националистический характер, проходили под лозунгами европейских ценностей, свободы и демократии", - указала официальный представитель МИД, подчеркнув, что соответствующие события "во многом спровоцировали и поддерживали западные государства, прежде всего США".

"Продолжение конфронтационной политики, берущей начало от госпереворота на киевском "майдане", чревато усугублением нынешних проблем Украины и способно привести к еще большему обострению обстановки внутри страны и в региональном масштабе", - говорится в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что последствия госпереворота со временем становятся все более очевидными. "Он привел к выходу Крыма из состава Украины. До сих пор продолжается конфликт в Донбассе. Трагедии в Одессе и Мариуполе положили начало разгулу неонацизма, насильственной украинизации и общему наступлению на свободы и права человека. Руководство страны все больше использует тоталитарные методы, без суда и следствия карает собственных граждан за инакомыслие", - пояснила она.

Кроме того, по словам Захаровой, на Украине не оправдались ожидания "социально-экономического процветания", затормозилось выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, разрываются связи с РФ и странами СНГ, отмечается деиндустриализация и рост коррупции, обнищание, социальное расслоение и снижение численности населения. "За семь лет Украина из в целом благополучного государства превратилась в одну из беднейших европейских стран, - констатировала дипломат. - Она все больше теряет самостоятельность, политическую и экономическую независимость. Одновременно происходит ее милитаризация, что деструктивно отражается на военно-политической ситуации в Европе".

"Среди населения Украины накапливается усталость, растут разочарование и апатия, - продолжила Захарова. - В надежде на изменения к лучшему почти два года назад избиратели проголосовали на президентских и парламентских выборах за новую власть. Однако время показало, что нынешнее руководство продолжило курс своих предшественников, оказалось неспособным выполнить предвыборные обещания о выходе из социально-экономического кризиса, прекращении войны на востоке страны и преодолении раскола в обществе".