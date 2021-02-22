Справороссы могут объединиться еще с несколькими малыми партиями до выборов в Госдуму

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Справедливая Россия - За правду" может объединиться с 3-4 малыми политическими партиями до выборов в Госдуму. Об этом в понедельник заявил ТАСС председатель партии Сергей Миронов в кулуарах съезда справороссов.

Как уточнил парламентарий, речь идет о партиях, не имеющих право на участие в выборах без сбора подписей (таких 16). "Я реалист. Навряд ли кто-то из них до единого дня голосования к нам присоединится. У меня [есть] то ли 3, то ли 4 партии, которые не имеют такого права, но они зарегистрированы Минюстом [РФ], бумаги их лежат у меня с просьбой влиться. И мы этот процесс поддержим", - сказал Миронов.

Говоря о слиянии с более крупными политическими силами, депутат заверил, что "процесс пойдет" после единого дня голосования.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения.