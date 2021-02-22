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Санкции против России из-за инцидента с Навальным
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Слуцкий заявил, что санкции ЕС против России не останутся без ответа

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что "Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза в отношении России станут еще одним шагом к деградации отношений, они не останутся без ответа с российской стороны. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам", - заявил парламентарий, констатировав, что "это не может никак способствовать какой-либо нормализации [отношений]".

Слуцкий выразил уверенность, что очередной санкционный выпад "не останется без ответа с российской стороны".

"Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России", - убежден председатель профильного думского комитета.

Теги
РоссияСанкции против России из-за инцидента с Навальным
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