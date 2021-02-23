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Посол РФ заявил, что Россия помогает Армении модернизировать армию

Власти Армении ранее неоднократно заявляли, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе армия нуждается в серьезном реформировании

ЕРЕВАН, 23 февраля. /ТАСС/. Россия уже помогает Армении модернизировать и реформировать ее вооруженные силы. Об этом во вторник в Ереване на брифинге для журналистов в Парке Победы заявил посол РФ в республике Сергей Копыркин.

"Она уже это делает", - ответил он на вопрос о готовности РФ содействовать развитию армии республики, однако не стал уточнять подробности.

Власти Армении неоднократно заявляли, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе армия нуждается в серьезном реформировании. Они также отмечали, что в этом процессе страна нуждается в помощи основного стратегического союзника - России.

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