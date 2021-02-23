Захарова прокомментировала заявление Госдепа про "Северный поток - 2"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что США выступают против строительства "Северного потока - 2" по геополитическим причинам, является подтверждением того, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат привела цитаты Прайса о том, что причиной неприятия Соединенными Штатами "Северного потока - 2" является геополитика и усиление влияния России на страны Европы.

"Но Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден. А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать, - обратила внимание Захарова. - А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать? Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств".