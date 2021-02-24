Крашенинников: законы о региональной и муниципальной власти серьезно скорректируют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Законы о муниципальной и региональной власти будут серьезно скорректированы в развитие новых положений Конституции РФ, сообщил в среду председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая в Екатеринбургской городской думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы.

Депутат напомнил, что в основном законе теперь закреплены положения о единой системе публичной власти, в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти.

При этом он обратил внимание членов екатеринбургского заксобрания на то, что "закрепление в основном законе единства системы публичной власти направлено на повышение эффективности ее функционирования и не меняет статью 12 конституции о самостоятельности местного самоуправления, а подчеркивает многообразие форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления".

"Также потребуется серьезная корректировка федеральных законов "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Учитывая значимость изменений, соответствующая работа ведется очень тщательно и, надеемся, завершится в следующем году", - сообщил Крашенинников в ходе своего выступления.

Ранее Госдума уже приняла ряд новых законов в развитие внесенных в конституцию поправок, включая закон "О правительстве Российской Федерации", "О Государственном совете Российской Федерации", "О федеральной территории Сириус".