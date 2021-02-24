ОП РФ заключит соглашения с партиями и организациями о направлении наблюдателей на выборы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в преддверии выборов 2021 года планирует заключить соглашения с рядом политических партий и общественных организаций о сотрудничестве при направлении наблюдателей на избирательные участки. Об этом в среду сообщил председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Как и всегда ежегодно [перед выборами], мы планируем заключение таких соглашений на федеральном уровне, то есть [соглашение] Общественной палаты РФ с федеральными общественными организациями, обсуждаем такой же вопрос с партиями. Тем более у нас практически все партии входят в координационный совет", - сказал Григорьев в ходе онлайн-совещания, посвященного работе общественных штабов по контролю за выборами.

Он напомнил, что в настоящее время работают более 30 региональных общественных штабов по контролю за выборами, а еще два штаба "будут открыты буквально сегодня". "И по мере того, как они будут открываться, мы будем партиям направлять координаты: кто руководитель, кто входит в общественные штабы и так далее", - отметил член ОП.

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ 8 декабря объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в 2021 году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.