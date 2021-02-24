Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Выборы в Госдуму 2021 года должны быть защищены от любых провокаций и попыток "из-за бугра" подорвать стабильность в стране. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"В этом году предстоят выборы в Государственную думу. Конституционные права граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - подчеркнул глава государства. Он призвал четко проводить грань между естественной политической конкуренцией и "действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности" России, обслуживание интересов тех, кто "из-за бугра" платит за подобную деятельность.

Президент в целом потребовал пресекать любые попытки "извне узурпировать право народа России определять свое будущее".