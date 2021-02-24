Общероссийское тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 17 марта по 21 мая

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах 2021 года пройдет с 17 марта по 21 мая, проведение самого онлайн-голосования намечено на 12-14 мая. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщил член комиссии Антон Лопатин.

"Предлагается провести общероссийскую тренировку в период с 17 марта по 21 мая 2021 года. При этом определить дни голосования, а их три дня - с 12 мая по 14 мая", - сказал Лопатин.

По его словам, общероссийская тренировка "представляет собой полноценную имитацию проведения этапов избирательных кампаний с использованием всех задач и подсистем текущей версии ГАС "Выборы" в тренировочном режиме".

Согласно постановлению ЦИК, подготовительный этап тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля. "Основной этап - с 6 апреля по 18 мая, в том числе прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании - с 21 апреля по 7 мая, проведение дистанционного электронного голосования - с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая, заключительный этап - с 19 по 21 мая", - отмечается в документе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Она отмечала, что общероссийское тестирование системы онлайн-голосования, скорее всего, пройдет в мае.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.