Чижов заявил, что Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с ЕС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день увы заморожено, - все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон, - сказал Чижов. - Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом".

При этом дипломат не исключил асимметричных ответных шагов российской стороны в ответ на ограничительные меры со стороны ЕС. "В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", - сказал он.

Он пояснил, что главы МИД ЕС "пошли по тонкому льду, стремясь найти выход с учетом нескольких факторов", принимая решение о новых рестрикциях. "А именно: чтобы не затронуть интересы самих стран ЕС, включая проект "Северный поток - 2", чтобы это выглядело убедительно для разгоряченной либеральной общественности, в том числе представленной в Европарламенте, и, наконец, чтобы не навредить налаживающимся "романтическим" отношениям с новой американской администрацией. Я думаю, что эти решения вряд ли будут особо впечатляющими по содержанию", - сказал Чижов.

Постпред при ЕС также заметил, что от этого данные решения "не становятся лучше". "Все равно это еще один упущенный шанс в нормализации наших отношений. Это продолжение инерционного пути по нисходящей, что мы должны будем учитывать и соответственно реагировать", - указал он.