Лавров направил главе МИД Италии соболезнования в связи с гибелью дипломата в ДРК

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо послание с соболезнованиями в связи с гибелью посла Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Луки Аттаназио.

"В связи с трагедией министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил в адрес министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо послание с соболезнованиями и словами поддержки. В этот тяжелый момент скорбим вместе с дружественным народом Италии", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что это убийство в очередной раз высветило многочисленные проблемы в области безопасности в ДРК, "где самыми нестабильными являются восточные и северо-восточные провинции, на территории которых орудуют более 150 незаконных вооруженных формирований". "Их жертвами в первую очередь становятся мирные конголезские граждане", - указывается в документе.

"Полагаем, что произошедшая 22 февраля трагедия вновь ставит вопрос о необходимости принятия дополнительных эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности на востоке ДРК и в регионе Великих озер, улучшение гуманитарного и социально-экономического положения в стране", - резюмировали на Смоленской площади.

Посол Италии в ДРК Лука Аттаназио в понедельник был смертельно ранен в районе города Гома в провинции Северное Киву. Атака была совершена на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН. Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где позднее умер. Он возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года. Также нападавшими были убиты сотрудник подразделения охраны посольства и водитель автомобиля.