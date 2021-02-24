Россия выступает за возобновление контактов глав генштабов арктических государств

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия открыта для возобновления контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в среду в интервью телеканалу "Звезда".

"Американским коллегам неоднократно говорил, что раньше была прекрасная линия взаимосвязи между начальниками генеральных штабов при арктических государствах. Это можно было бы восстановить и продолжать действовать", - сказал он. Антонов напомнил о том, что Арктика - одна из тем, по которым РФ и США могут вести диалог.

"Посмотрите, что сейчас происходит в СМИ. Тут сообщили о том, что американцы устроили какое-то бомбометание на территории Швеции с использованием своих самолетов в Норвегии, - добавил посол. - А мы говорим о том, что Арктика и зона арктических государств - это зона взаимодействия, зона мира, доброты, экономического содействия".

Посол РФ в США также подчеркнул, что все обвинения РФ в первую очередь со стороны вооруженных сил в наращивании на территории Арктики военного потенциала несерьезны, поскольку Россия реагирует на них достаточно адекватно.

Ранее командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что США тревожит военный аспект активности России в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон признает наличие у Москвы всех оснований для развития деятельности в этом регионе.