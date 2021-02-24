{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия выступает за возобновление контактов глав генштабов арктических государств

Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Арктика - одна из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия открыта для возобновления контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в среду в интервью телеканалу "Звезда".

"Американским коллегам неоднократно говорил, что раньше была прекрасная линия взаимосвязи между начальниками генеральных штабов при арктических государствах. Это можно было бы восстановить и продолжать действовать", - сказал он. Антонов напомнил о том, что Арктика - одна из тем, по которым РФ и США могут вести диалог.

"Посмотрите, что сейчас происходит в СМИ. Тут сообщили о том, что американцы устроили какое-то бомбометание на территории Швеции с использованием своих самолетов в Норвегии, - добавил посол. - А мы говорим о том, что Арктика и зона арктических государств - это зона взаимодействия, зона мира, доброты, экономического содействия".

Посол РФ в США также подчеркнул, что все обвинения РФ в первую очередь со стороны вооруженных сил в наращивании на территории Арктики военного потенциала несерьезны, поскольку Россия реагирует на них достаточно адекватно.

Ранее командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что США тревожит военный аспект активности России в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон признает наличие у Москвы всех оснований для развития деятельности в этом регионе.

Теги
СШАРоссияАрктика сегодня
Кризис на Украине
Россия призвала в ОБСЕ сдержать Киев от подготовки к возможной военной авантюре в Донбассе
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов отметил, что уже семь лет западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению военных действий и политическому урегулированию кризиса
Читать полностью