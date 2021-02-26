Косачев: удар США по Сирии может привести к эскалации ситуации в регионе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиаудар США по Сирии может привести к эскалации военного противостояния в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Такое мнение высказал журналистам в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД", - сказал Косачев.

Он отметил, что в эту ситуацию вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия. "Но только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства. Происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом "зеленой зоны" в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены, когда ответственные за этот обстрел назначаются самым банальным образом - из числа геополитических оппонентов. Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права", - отметил сенатор.

В Пентагоне заявили в четверг, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена "авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии". В ведомстве уточнили, что "удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке". По данным Пентагона, "ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".