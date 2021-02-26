Песков не знает, уведомляли ли США Россию об ударах в Сирии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Военные России и США осуществляют оперативные контакты по Сирии, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами в пятницу он сказал, что не может ответить на вопрос, уведомляла ли американская сторона Россию о планах нанесения ударов по сирийской территории.

"Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты", - сказал представитель Кремля.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.