Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, - говорится в сообщении. - Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин".

Постановление о создании Координационного центра было подписано 12 февраля. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени. "Текущие задачи все чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений", - указывают в кабмине.

На площадке координационного центра также планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы. "По сути, будет внедрен принципиально новый формат работы, который ранее не использовался в системе государственного управления", - поясняют в правительстве России.

Деятельность координационного центра будет построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идет о системах анализа потоковых данных, управления инцидентами, рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан. Необходимые данные будут поступать в центр в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества поступающей информации.

Как отмечают в кабинете министров, фактически координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также непосредственно управлять осуществлением утвержденных решений.