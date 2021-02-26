Захарова заявила, что США потеряли право учить другие страны соблюдению гражданских свобод

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. США, нарушая права собственных граждан, лишились морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это происходит в стране, которая привыкла выставлять себя глобальным маяком демократии и призывать всех гуманно относиться, как они говорят, к мирному протесту, - сказала она. - Это не маяк демократии, это якорь демократии. Новой администрации США стоило бы прежде всего слушать собственных граждан, а не устраивать охоту на ведьм у себя же в стране, а потом лицемерно говорить о правах человека в других государствах. В нынешних условиях стало особенно очевидным отсутствие у Вашингтона моральных оснований бесконечно учить других жизни по части соблюдения прав человека и гражданских свобод".

Захарова подчеркнула, что США устроили "преследование политических деятелей" по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, а также "приклеили ярлык внутренних террористов" к участникам так называемого штурма Капитолия 6 января.