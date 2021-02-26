ЦИК может увеличить видеонаблюдение на выборах в Госдуму

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что системой видеонаблюдения на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года может быть охвачено больше избирательных участков, чем на президентских выборах 2018 года.

Она напомнила, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году видеонаблюдением было охвачено порядка 46 тыс. избирательных участков. Всего в РФ голосование проводится на 96 тыс. участков. "Мы не предполагаем сокращать видеонаблюдение", - заверила Памфилова в пятницу на встрече с политологами и экспертами.

"Сейчас у нас практически к 50 тыс. приближается охват [участков видеонаблюдением]. На самом деле это все крупные участки, где большая концентрация избирателей, охват видеонаблюдения - это более 80% потенциальных избирателей", - заявила она. По словам руководителя Центризбиркома, "примерно такой же масштаб будет, может, и больше, чем на прошедших в 2018 году президентских выборах".

Глава Центризбиркома также напомнила, что ранее комиссия рекомендовала при проведении голосования в течение нескольких дней хранить бюллетени в сейфах отдельно от другой документации, ставить дополнительные видеорегистраторы.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.