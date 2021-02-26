ЦИК планирует увеличить число КОИБ до 25 тыс.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России планирует к 2022 или 2023 году увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах до 25 тыс. Об этом на встрече с политологами и экспертами в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В КОИБ мы очень заинтересованы, потому что востребованность есть и доверие. Мы за этот срок небольшой в два с половиной раза увеличили их количество. Мы мечтали и запланировали за год-два, например к 2022 или 2023 году, увеличить [их число] до 25 тыс., чтобы дойти до каждого района", - сказала Памфилова.

В ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции и на выборах в единый день голосования 2020 года КОИБ использовались только в основные дни голосования 1 июля и 13 сентября соответственно. Как уточнял перед голосованием по конституции зампред ЦИК Николай Булаев, всего было задействовано около 15 тыс. КОИБ.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.